Стратегические предприятия Челябинской области не будут закрываться в нерабочие дни

Минпромторг РФ разъяснил правила для отдельных категорий бизнеса

Часть предприятий и организаций Челябинской области продолжит деятельность в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, о котором накануне объявил президент Владимир Путин.

По данным Минпромторга РФ, работу не прекратят системообразующие предприятия в сфере промышленности и торговли, в числе которых градообразующие заводы, головные исполнители гособоронзаказа, разработчики критически важного программного обеспечения, транспортные компании, работающие с удаленными территориями. Продолжат работу в локдаун производства непрерывного цикла — предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения, гостиницы, службы связи.

«Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — акцентировал внимание глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В связи с этим прежний график работы сохранят все предприятия, задействованные в цепочках производства «антиковидной номенклатуры»: фармкомпании, аптеки, предприятия, производящие средства защиты, медицинский кислород.

«Никаких изменений в работе в период нерабочих дней мы не планируем, все сотрудники будут находиться на своих местах, продолжат работу в обычном режиме. Посетители смогут приобрести необходимые медикаменты в любое удобное для них время», — сообщила заведующая аптекой № 1 Областного аптечного склада, расположенной на Кировке, Екатерина Агонен.

Также продолжат работу в обычном режиме транспортные и логистические компании.