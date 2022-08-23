Стоимость самых дорогих частных детских садов назвали в Челябинске

За месячный абонемент родителям придется платить от 10 до 41 тыс. рублей

Условия посещения 80 частных детских садов Челябинска проанализировала Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП). Эксперты выяснили, какие услуги предлагают такие учреждения и сколько стоят месячные абонементы.

«Не всегда нашим гражданам доступен или удобен муниципальный детсад: кому-то не подходит график работы, кто-то хочет расширенную образовательную программу и другие условия. Так или иначе, но спрос на услуги частных детсадов есть», — поясняют в региональной КСП.

Восемь частных детских садов имеют лицензии с правом образовательной деятельности. Остальные 72 предлагают только услуги по уходу и присмотру за детьми. Такие частные детсады находятся в жилых домах. Во всех учреждениях есть группы неполного дня — оставлять ребенка можно с утра до обеда или же с обеда до вечера.

Минимальная цена месячного абонемента в частный детский сад на весь день составляет 10 тыс. рублей, а максимальная — 41,3 тыс. рублей. Наименьшую стоимость специалисты КСП обнаружили в 42 учреждениях — там пребывание стоит 10—15 тыс. рублей. Еще в 32 детсадах — от 15 до 20 тыс. рублей. В оставшихся шести учреждениях дороже — от 20 до 41 тыс. рублей.

«Самые высокие цены на услуги частных детских садов в Челябинске предлагают „Колибри“ — от 41,3 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Маленький лидер“ — от 30 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Семь Я+“ — от 25 тыс. рублей в месяц, „Пряник“ — от 23 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Звездочки — Last Estrellas“ — от 21 тыс. рублей в месяц», — отмечают в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Авторы исследования также выяснили, что некоторые частные детские сады для зачисления ребенка требуют вступительный взнос. Причем эта сумма не входит в стоимость месячного абонемента.

Эксперты напоминают, что, выбирая самый недорогой частный детский сад, обязательно нужно обращать внимание на качество питания, игрушек и постельных принадлежностей, чистоту в помещениях, предоставляемые развивающие программы и работающих специалистов.