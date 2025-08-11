Стенд Челябинской области появится в Национальном центре «Россия»

Южный Урал вошел в семерку регионов, которые представят свои достижения

Челябинская область вошла в семерку регионов, которые презентуют свои достижения в новом проекте Национального центра «Россия». Первый выставочный блок стартует 2 сентября, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества.

Презентация называется «Регионы-2030. Платформа будущего». Она посвящена знаковым инфраструктурным и социальным проектам, перспективным отраслям развития, внедряемыми инновациями и передовыми технологиями.

«Челябинская область первой из УрФО будет представлена на выставке в национальном центре „Россия“, и нам важно показать вклад Урала в стратегическое развитие страны — ее политическую субъектность, обороноспособность, культурную и национальную идентичность. Наша область гордится своими успехами в промышленной и космической робототехнике, машиностроении, развитии транспортной инфраструктуры, строительстве комфортных общественных пространств и межвузовского кампуса мирового уровня», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Южный Урал предстанет на выставке как «территория особого сплава», которая объединяет промышленный и научный потенциал региона, его культурное наследие и красоту природы.