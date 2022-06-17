Ставку по льготной ипотеке в России снизят до 7%

Владимир Путин на ПМЭФ предложил сделать кредиты на жилье доступнее

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7%. Сейчас она составляет 9%. С заявлением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал Владимир Путин.

Срок действия ставки в 7% по льготной ипотеке сохранится до конца этого года, отметил Владимир Путин.

Весной в России увеличили максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Для Челябинской области он составляет 15 млн рублей. Банкам, которые выдают льготные кредиты, компенсируют разницу ставок.

ВТБ уже заявил, что начал принимать заявки на ипотеку с господдержкой по новой ставке в 7%. В пресс-службе Сбербанка также сообщили, что начали принимать предварительные заявки.

Кроме того, если у граждан не хватает зарплаты для выплаты кредита или ипотеки, оформленных до 1 марта 2022 года, они имеют право оформить кредитные каникулы — отсрочку платежей, которая может длиться от одного месяца до полугода. Такая мера поддержки введена правительством РФ и продлится по 30 сентября 2022 года. ИА «Первое областное» ранее подготовило инструкцию, как оформить кредитные каникулы.