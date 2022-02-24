Станцию очистки воды озоном в Копейске построит компания из Екатеринбурга

Фирма получит на работы чуть больше 100 млн рублей

Управление строительства администрации Копейского городского округа определило компанию, которая построит озоно-фильтровальную станцию в поселке Октябрьском на улице Российской, 33. Победителем аукциона стало ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. На создание сооружения по очистке питьевой воды для бытовых нужд населения направят 100,2 млн рублей бюджетных инвестиций. Подрядчик уже подписывает контракт, сказано на сайте госзакупок.

Станцию построят на сетях МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» в рамках государственной программы Челябинской области «Чистая вода». Уровень бюджетной эффективности проекта оценивается в 3 млрд рублей.





Существующая сейчас фильтровальная станция с устаревшим оборудованием не может обеспечить нормативное качество поставляемой населению питьевой воды. Исправить ситуацию поможет новое сооружение. Озоно-фильтровальные установки позволят удалить из воды различные вещества и микроорганизмы, обеззаразить ее и улучшить вкус. Построить одноэтажное здание площадью 205 кв. м планируется в короткий срок — до 30 июня 2022 года, поскольку объект будет модульным. Подключить станцию к инженерным сетям необходимо до 31 июля.

В базе «СБИС» указано, что ООО «Сити Билдинг» работает с июля 2012 года. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и профильные ассоциации. В 2020 году чистая прибыль составляла 10,5 млн рублей. Фирма участвовала в почти 760 аукционах, победив в более 280 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 6,5 млн рублей. В Челябинске «Сити Билдинг» несколько раз пытался получить право заниматься содержанием недостроенного метро. Кроме того, компания подавала две жалобы на аукцион по строительству водопровода в копейском поселке Вахрушево.





Напомним, что в Челябинске в рамках федерального проекта «Чистая вода» построят станцию ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды. Она появится на очистных сооружениях водопровода МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в поселке Сосновка Центрального района. Аукцион на строительно-монтажные работы уже объявлен.

Кроме того, запланирована реконструкция очистных сооружений канализации в Металлургическом районе Челябинска. Комиссия правительства РФ одобрила финансирование проекта общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. За два года обновят сооружения механической очистки воды и обработки осадков.