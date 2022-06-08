Стандарт транспортного обслуживания разработают за 9 млн рублей в Миассе

Все материалы власти города ждут от подрядчика к апрелю 2023 года

Администрация Миасского городского округа ищет компанию, которая изучит работу общественного транспорта муниципалитета и предложит варианты развития пассажирских перевозок. По данным портала госзакупок, на проведение исследования и создание документации готовы потратить 9,49 млн рублей — это начальная цена контракта. Сумма может снизиться в зависимости от количества участников аукциона и их предложений о стоимости своих услуг. Средства предоставит местный бюджет.

В техзадании указаны цели проведения научно-исследовательской работы. Среди них — создание социального стандарта транспортного обслуживания населения. При этом будут учитываться класс и экологические характеристики транспортных средств, а также их доступность для маломобильных горожан.

Компании, которая победит на аукционе, нужно будет провести опрос населения округа. Так выяснят, какие цены на проезд устраивают жителей муниципалитета, какие условия им необходимы. Есть задача выяснить, сколько пассажиров заходит в транспорт и выходит из него на конкретных остановках, — в техзадании указано 50 мест. Вместе с этим предстоит изучить существующие тарифы на проезд и способы оплаты, состояние дорог, структура транспортного парка.

Эксперты после выполнения исследовательской части работы должны будут предоставить администрации Миасса предложения по организации новых маршрутов, изменению или отмене существующих. Также властям округа нужны варианты по изменению вида и характеристик регулярных перевозок, способов оплаты, обновлению транспорта, перечень необходимых для строительства или ремонта инфраструктурных объектов.

С помощью изучения транспортных потоков администрация муниципалитета намерена актуализировать документы планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, обновить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексную схему организации дорожного движения. Помимо этого, подрядчику предстоит помочь властям Миасса подготовить документацию для будущего конкурса на пассажирские перевозки по городскому округу.

Заявки на аукцион принимают до утра 22 июня. Сами торги запланированы на 27 июня. Выполнить научно-исследовательскую работу компании-победителю нужно будет до 31 марта 2023 года.