Стало известно, каким рабочим в Челябинской области платят больше всех

В тройке лидеров на Южном Урале токари, каменщики и наладчики промышленного оборудования

Средние зарплатные предложения для токарей в Челябинской области в 2025 году достигли 182 263 рублей в месяц, что на 20% выше показателя годичной давности. Эта специальность стала самой высокооплачиваемой в регионе среди рабочих профессий, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на данные экспертов «Авито Работы».

На втором месте по уровню предлагаемого дохода оказались каменщики со средним предложением в 163 914 рублей (+37% за год). Третью строчку рейтинга заняли наладчики промышленного оборудования, которым работодатели готовы платить в среднем 157 676 рублей в месяц (+20% за год).

При расчете средних зарплатных предложений учитывались вакансии для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет.

«Рост зарплатных предложений по рабочим специальностям отражает запрос рынка на квалифицированных сотрудников и усиливающуюся конкуренцию за кадры на фоне рекордно низкой безработицы — 2,1%», — прокомментировал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Андрей Кучеренков.

По его словам, рынку требуются специалисты, работа которых предполагает опыт, соблюдение строгих стандартов безопасности и высокую точность — в промышленности, строительстве и добывающих отраслях.

«Среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями год к году сильнее всего выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%), что только подтверждает тренд», — цитирует эксперта arigus.tv.