Стала известна программа II Русского экономического форума

Она предусматривает обширный федеральный блок

В начале ноября Челябинск станет центром деловой жизни страны. Программа II Русского экономического форума предусматривает обширный федеральный блок, а также региональный, молодежный треки и специальные форматы в виде презентаций, мастер-классов и докладов, рассказали в пресс-службе РЭФ.

«Основные темы II Русского экономического форума посвящены приоритетам, обозначенным в новом „майском“ указе президента России. Это укрепление государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни»,— сказал полпред УрФО Артем Жога.

В первый день форума участники посетят тематические сессии, посвященные вопросам экономической миграции, развитию конкуренции, суверенности индустриализации, цифровизации, пространственному развитию городов и регионов.

Также 7 ноября пройдет презентация «Атласа российской робототехники». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции ТАСС говорил, что на форуме будут выставлены южноуральские роботы.

Во второй день РЭФа проведут дискуссии на тему трансформации рынка труда и дефицита кадров в промышленности и сельском хозяйстве, улучшение демографической ситуации, экономическое развитие Донбасса и Новороссии.

В этот же день состоится ключевое мероприятие форума — пленарная сессия «Россия-2030: Человек. Семья. Развитие». Ее приоритетным треком станет поиск новых решений для уверенного и стабильного повышения качества жизни российских семей, укрепления здоровья нации и роста благополучия страны в целом. Участие в сессии примет зампредседателя правительства России Александр Новак.

В третий день, 9 ноября, на форуме проведут презентацию потенциала роботизации промышленности Южного Урала и привлечение квалифицированных кадров в регион.

А также состоятся дискуссии о повышении производительности труда за счет использования нейросетей, о сложностях продвижения брендов в условиях глобализации, о создании инновационных продуктов для достижения лидерства в конкурентных нишах.