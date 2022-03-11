Президент США запретил поставку долларовых банкнот в Россию

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете любого экспорта долларовых банкнот в Российскую Федерацию

Президент США Джо Байден своим указом запретил экспорт, продажу, поставку из США долларовых банкнот в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом. Ранее Байден подписал указ о запрете импорта в Соединенные Штаты российских морепродуктов, рыбы, спиртных напитков, алмазов. Ранее сообщалось, что в список запрещенных к импорту в США товаров могут попасть также русская водка и икра.

