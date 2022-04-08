США вывели из-под санкций экспорт интернет-оборудования в Россию

При этом наложили ограничения на 29 судостроительных компаний

Минфин США вывел из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование. В конце марта США также ограничили санкции на российские удобрения. Их приравняли к товарам первой необходимости, чтобы избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции.

В то же время в новом пакете ограничений расширили санкции против алмазодобывающей компании АЛРОСА. Также внесли в черный список судостроительные предприятия и восемь россиян. Перечень опубликован на официальном сайте Минфина США.

«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете», — говорится в сообщении Минфина США.

Под новые санкции США попали гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков. Среди предприятий в блокируюем списке — конструкторское бюро «Алмаз», Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи», «Кронштадтский Морской завод», судостроительный завод «Янтарь», «Севмаш» и другие предприятия.