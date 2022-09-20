Срок гарантийного ремонта авто могут продлить в России из-за санкций

Выдержать 45 дней дистрибьюторам становится тяжело, считают эксперты отрасли

В России могут на время отменить предельные сроки для гарантийного ремонта автомобилей. С начала сентября Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор рассматривают предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) девять месяцев не применять некоторые положения закона «О защите прав потребителей», устанавливающие предельный срок гарантийного ремонта автомобилей (45 дней). Об этом сообщает федеральное издание «Известия».

Авторы предложения отмечают, что из-за санкций выдерживать этот срок тяжело, ведь представительства и дистрибьюторы (фирмы, скупающие товары оптом для продажи дилерам) большинства европейских и японских брендов не могут оперативно поставлять оригинальные запчасти.

Если дефекты по гарантии не устранили за 45 дней, согласно закону, потребитель может расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или уменьшить цену. При этом за каждый день просрочки ремонта начисляются пени — 1% от стоимости товара, или 365% годовых.

При этом в случае годовой задержки ремонта автомобиля, который стоит 3,5 миллиона рублей, неустойка составит 6,4 миллиона, а с учетом штрафа — все 10,5 миллионов рублей. Подобные затраты производители могут понести, если машина находилась в ремонте больше 30 дней в каждом гарантийном году из-за устранения разных недостатков.

В АЕБ считают, что если не отменить требования по предельному сроку гарантийного ремонта, в России может начаться череда банкротств производителей и дилеров.