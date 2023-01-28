Среднюю стоимость квадратного метра жилья утвердили в Челябинской области

Показатель рассчитывали на основе данных Росстата

В Челябинской области утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в первом квартале 2023 года. Согласно постановлению, опубликованному на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики региона, стоимость «квадрата» составляет 73 773 рубля.

В документе уточняется, что этот показатель применяется для расчета размеров субсидий и социальных выплат, выделяемых для граждан, которым эти выплаты предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет областного бюджета.

Стоимость квадратного метра рассчитывали, используя данные Росстата о средней цене на первичном и вторичном рынках жилья за предшествующий квартал.

Напомним, в четвертом квартале 2022 года квадратный метр жилья в Челябинске и области стоил 73 207 рублей.