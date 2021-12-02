Средняя зарплата в России превысила 54 тысячи рублей

Как на фоне страны выглядит Челябинская область

Росстат сравнил зарплаты россиян в сентябре 2020 и 2021 года и пришел к выводу, что они выросли на 9,6%.

Если в прошлом году средняя статистическая зарплата была на уровне 49 тысяч 259 рублей, то в начале осени этого года она выросла до 54 тысяч 687 рублей.

Самыми большими зарплатами могут похвастаться жители Камчатского края (более 116 тысяч рублей), Чукотки (более 115 тысяч), Ямало-Ненецкого автономного округа (более 104 тысяч рублей) и Москвы (более 102 тысяч). Во всех других регионах нашей страны цифра средней зарплаты двузначная.

Жители Челябинской области в среднем за сентябрь 2021 года получили по 42 тысячи 512 рублей. У ближайших соседей в Свердловской области доход был выше примерно на 5,5 тысячи рублей. А доходы курганцев гораздо ниже — всего 35 тысяч рублей.