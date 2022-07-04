Средняя зарплата в Челябинской области выросла на 13%

Самые высокие доходы в регионе — у инноваторов, финансистов и страховщиков

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-апрель в Челябинской области составила 46 763 рубля, что на 12,9% больше аналогичного периода 2021 года. По крупным и средним организациям динамика еще выше — 50 458 рублей, или 13,9%, сообщает Челябинскстат.

Рост реальной заработной платы (скорректированной на инфляцию), по оценке Минэкономразвития области за четыре месяца 2022 года, ожидается на уровне 2,2% к аналогичному периоду 2021 года.

Самые высокие доходы в регионе у сотрудников, чья профессиональная деятельность связана с развитием науки и новыми техническими разработками в промышленной сфере, — 72 337 рублей. На втором месте по уровню доходов — финансисты и страховщики, зарабатывающие в среднем 64 643 рубля в месяц. Работники в области информации и связи зарабатывают около 62 600 рублей.

Зарплаты сотрудников учреждений культуры, спорта, досуга и развлечений составляют в регионе 57 910 рублей, в сфере добычи полезных ископаемых — 56 452 рубля, в сфере обеспечение энергетики — 54 186 рублей. Работники обрабатывающих производств получают в месяц в среднем 52 891 рубль.

На заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил промышленников за сохранение занятости в реальном секторе экономики, несмотря на введение внешних санкций.

По итогам прошлого года впервые темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы в регионе сравнялись со среднероссийскими, при этом уровень реальной зарплаты с учетом инфляции в Челябинской области выше, чем по России.