Средняя зарплата в Челябинской области увеличилась и превысила 68 тыс. рублей

В регионе сохраняется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям

Средняя заработная плата в Челябинской области увеличилась на 22,2% и превысила 68 тысяч рублей. Также в регионе сохраняется положительная динамика и по другим ключевым социально-экономическим показателям, сообщил в ходе аппаратного совещания с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Так, на уровне прошлого года держится индекс промышленного производства. Фиксируется рост темпов в обрабатывающих производствах, объем работ в строительстве, в обороте розничной торговли и платных услугах.