Средняя зарплата в Челябинской области превысила 60 тысяч рублей летом‑2025

На эти деньги можно купить почти три потребительских набора

В Челябинской области во втором квартале 2025 года чистая средняя зарплата составила 60 137 рублей. Этих денег хватит, чтобы купить 2,7 потребительских набора товаров и услуг. С такими показателями Южный Урал занял 20-е место из 85 в рейтинге издания «РИА Новости» по зарплатам.

В тройке лидеров рейтинга — северные регионы. Более 100 тысяч рублей получают на Ямале, Чукотке и в Ненецком автономном округе. На эти деньги местные жители могут купить от 4 до 5 потребительских наборов. Самые низкие зарплаты — чуть более 30 тысяч — в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии. Этих денег хватит максимум на 1,6 набора необходимых товаров и услуг.

В среднем по стране средняя зарплата в апреле — июне составила 64 тысячи рублей. На эти деньги можно приобрести 2,6 фиксированных потребительских набора.

Средние зарплаты в регионах рассчитывали на основе официальной статистики за второй квартал 2025 года. Фиксированный потребительский набор взяли из региональной статистики Росстата.