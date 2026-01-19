Средняя зарплата плиточников в Челябинской области достигла 118 тысяч рублей

Спрос на этих специалистов в 2025 году вырос в 2,5 раза

Специалисты по укладке плитки возглавили рейтинг самых востребованных среди работодателей рабочих профессий в Челябинской области по итогам 2025 года. Такими данными с сайтом 1obl.ru поделились аналитики «Авито Работы».

Спрос на плиточников в регионе за год вырос в 2,5 раза (+147%). Соискателям с опытом от года до трех лет предлагали зарплату в среднем в размере 118 тысяч рублей в месяц. Они готовят поверхности, укладывают плитку и проводят отделочные работы.

Высокий спрос коснулся и других рабочих специальностей. Число вакансий для обработчиков рыбы увеличилось в 2,3 раза (+133%). Им предлагали в среднем 147 тысяч рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров гипсокартонщики, спрос на которых также увеличился в 2,3 раза. Им готовы платить в среднем 157 тысяч рублей.

Аналитики отмечают и рост интереса со стороны соискателей к рабочим вакансиям. По всей России в 2025 году кандидаты активнее всего откликались на позиции сборщиков урожая (+115%), операторов производственной линии (+89%) и обработчиков рыбы (+80%).

«По итогам 2025 года рабочие профессии продолжают оставаться краеугольным камнем российского рынка труда. Для выполнения производственных планов компаниям необходимо привлекать квалифицированных рабочих», — отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.