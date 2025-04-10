Средний заработок таксистов в Челябинской области превысил 135 тысяч рублей

Вместе с этим растет и спрос на водителей

В Челябинской области спрос на таксистов вырос на 77%. Водители в основном требуются в логистические компании, на предприятия и в сферу ретейла, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе hh.ru.

Доходы у таксистов тоже выросли. Медианная зарплата по стране достигла 148 400 рублей в год (+39%). В Челябинской области средний заработок превысил 135 тысяч рублей (+43%).

Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику (+51% за год). Также растет популярность вахтового метода работы (+71% вакансий). У водителей, работающих по такому режиму, медианная зарплата достигла 179 тысяч рублей.

Конкуренция среди таксистов на Южном Урале умеренная, соответствующая средним показателям по стране.