Средний размер автокредита среди уральцев составил 853 тысячи рублей

Общий портфель займов составил 7,2 млрд рублей

РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги деятельности за первое полугодие 2021 года в Уральском федеральном округе. На 30 июня 2021 года кредитный портфель в регионе достиг 8,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 56% с начала года. Средства клиентов банка в УрФО составили 2,2 млрд рублей.

Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития — автокредитования: за первые 6 месяцев 2021 года портфель автокредитов вырос на 76% до 7,2 млрд рублей.

Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в УрФО в первом полугодии 2021 года, составила 853 тыс. рублей, в том числе 1,2 млн рублей — на новую машину и 650 тыс. рублей — на авто с пробегом. Автозаемщики чаще всего оформляли кредиты на срок от 3 до 5 лет (70% всех оформленных кредитов) и с первоначальным взносом от 20% до 30% (28% процентов выдач) или от 30% до 50% (25%). Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Hyundai, Kia, Toyota — среди новых машин — и Mercedes, Kia и Hyundai — среди подержанных автомобилей.

В 2021 году РГС Банк как банк для автомобилистов продолжил развитие продуктовой линейки для целевой аудитории. Автолюбители могут оформить кредитные продукты практически под любые потребности: классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или кредиты наличными на авто или сопутствующее обслуживание, а также серию спецпрограмм с партнерами (на марки ГАЗ, Fuso, Geely, Kia, Hyundai, Lada и пр.). Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, — от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы.

Оформление кредита в РГС Банке доступно как на сайте кредитной организации, так и в 97 точках продаж в УрФО, а также в офисах на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров во всех субъектах округа.