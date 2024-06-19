Средний чек за комнату в коммуналке в Челябинске достиг 900 тысяч рублей

Покупка студии обойдется почти в 4 раза дороже, и это максимально большой кассовый разрыв цен в стране

В Челябинске покупка квартиры-студии обойдется в 3,8 раза дороже, чем комнаты. Это максимально большой кассовый разрыв по цене в России, подсчитали эксперты «Циан. Аналитики».

Средняя стоимость комнаты в коммуналке сохраняется на уровне 900 тысяч рублей. Стоимость квартиры-студии выросла с 2023 года до 3,8 миллиона рублей. На рынке вторичной недвижимости обороты набирает тренд по росту спроса на комнаты в коммунальных квартирах. При этом выбор их не такой уж большой.

«Рынок комнат узкий, при этом очень разнообразный: встречаются предложения как в обычных двух-трехкомнатных квартирах, так и в коммуналках и общежитиях. Объединяет все эти варианты низкая стоимость за счет наличия соседей — в среднем по миллионникам комнаты дешевле студий почти в 3 раза», — комментирует эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.

По ее словам, количество комнат на рынке продолжит сокращаться. Связано это и с программами по расселению, и со снижением интереса к данному формату, и с тем фактом, что комнаты нередко выкупают несколькими лотами, формируя отдельную полноценную квартиру.

В среднем по городам-миллионникам покупка комнаты обойдется примерно в 2,8 раза дешевле, чем покупка студии. Самый большой разрыв — в Челябинске, где за последний год цены на квартиры заметно увеличились, а на комнаты почти не изменились. Студия здесь почти в 4 раза дороже комнаты. Минимальный разрыв — в Москве — менее чем двукратный.

В Челябинске дороже всего стоят комнаты в двухкомнатных квартирах (от 930 тысяч рублей), дешевле — в коммунальных общежитиях (около 900 тысяч).