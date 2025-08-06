Среднемесячная заработная плата в Челябинской области выросла на 12,3%

Ее размер достиг почти 82 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в Челябинской области в январе — мае 2025 года выросла на 12,3%, до 81,8 тысячи рублей, сообщает Челябинскстат в докладе о социально-экономическом положении региона. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

«Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2025 года составила 81 814 рублей. По сравнению с маем 2024 года она увеличилась на 12,3%, по сравнению с апрелем 2025 года — на 2,2%», — следует из доклада Челябинскстата.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2025 года составила 102% к уровню мая 2024 года и 101,9% — к уровню апреля 2025 года. Фонд начисленной заработной платы за январь — май 2025 года составил 390,4 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с январем — маем 2024 года на 13,9%.

Наибольший рост доходов в январе — мае отмечается в сельском хозяйстве (+21,3%), торговле, (+24%) и строительстве (+28%). Также зарплаты выросли у сотрудников сфер добычи полезных ископаемых (+19,3%) и обрабатывающих производств (+9,7%).

Численность рабочей силы на Южном Урале в возрасте 15 лет и старше за апрель — июнь 2025 года составила 1845,3 тысячи человек, или 54,5% общей численности населения области. В их числе 29,1 тысячи человек (1,6%) не имели занятия, но активно его искали.