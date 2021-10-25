Спрос на разработчиков программного обеспечения вырос на 64%

Этот тренд сохранится в ближайшие два года

Одним из ключевых трендов на российском рынке труда в сфере информационных технологий является рост востребованности IT-специалистов на фоне острой нехватки в отрасли профессиональных кадров. Кроме того, растет уровень конкуренции между столицей и регионами — все больше сотрудников IT-индустрии предпочитают работать удаленно в московских компаниях, проживая в родном городе. К такому выводу пришли специалисты HR-департамента Страхового Дома ВСК.

По данным Страхового Дома ВСК, количество открытых вакансий в сфере IT выросло за последнее время на 64%, причем самыми востребованными специалистами в данной области стали разработчики программного обеспечения. При этом поиск соискателей в сфере IT становится все сложнее и дороже. Это связано, во-первых, с ростом зарплатных ожиданий потенциальных сотрудников, во-вторых, с острым дефицитом профессиональных кадров — аналитиков, разработчиков и тестировщиков, причем этот тренд сохранится в ближайшие два года.

В то же время сами специалисты стали более тщательно подходить к выбору потенциального работодателя. Так, для 54% IT-специалистов ключевым фактором при выборе места работы является конкурентный уровень заработной платы, а 40% важным критерием считают дружелюбную атмосферу в коллективе, для 39% — стабильность и надежность компании. Меньше всего соискателей в сфере IT волнует социальная ответственность компании, в которую они планируют трудоустроиться, а также престиж и уровень экспертности работодателя в своей области.

Кроме того, по данным ВСК, все больше IT-специалистов предпочитают трудиться в штате столичных компаний, получать соответствующую заработную плату, при этом работать удаленно из родного города. Данный тренд способствовал более равномерному распределению специалистов в сфере информационных технологий между столицей и регионами.

«Удаленка переписала процессы HR в большинстве компаний. Новые подходы к привлечению, онбордингу сотрудников, адаптации. И на первое место при управлении распределенными командами в регионах на удаленке вышли задачи адаптации и развития сотрудников. Особенно это касается цифровых талантов. Для этого в рамках компании мы развиваем сообщества и различные площадки для обмена опытом и коммуникации. Хакатоны, гильдии, TechDay, Demo-дни — это основа нашего коммьюнити цифровых талантов и реализации цифровой трансформации компании. Сегодня 44% соискателей согласны работать только в интересных для них проектах, поэтому мы стараемся максимально соответствовать ожиданиям», — отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.