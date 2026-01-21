Спрос на машины с пробегом в Челябинской области вырос на 10% в конце 2025 года

Средняя цена поддержанного авто в регионе составила 679 тысяч рублей

Рынок подержанных автомобилей в Челябинской области показал рост спроса в последнем квартале 2025 года. Согласно исследованию «Авито Авто», интерес покупателей к машинам с пробегом в октябре-декабре вырос на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а средняя цена составила 679 тысяч рублей.

Наибольший рост популярности зафиксирован у автомобилей Geely (+31,6%), HAVAL (+26,4%) и Subaru (+23,8%). Абсолютным лидером по увеличению спроса среди моделей стал внедорожник Lexus LX (+95,8%). В общем рейтинге брендов чаще всего челябинцы выбирали LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

При общем росте спроса некоторые модели, согласно данным сервиса, заметно подешевели. Наибольшее снижение средней цены отмечено на Lexus RX (-17,5%), Hyundai Sonata (-9,1%) и Ford Mondeo (-8,5%).