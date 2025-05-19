Спрос на грузоперевозки между Челябинской областью и Китаем вырос на 80%

Южноуральцы стали чаще искать услуги логистики для перемещения грузов в Поднебесную

Значительный рост спроса на международные грузоперевозки из Челябинской области зафиксирован в мае 2025 года, сообщает BFM74 со ссылкой на сервис объявлений «Авито Услуги». Согласно данным, наибольший прирост интереса наблюдается в направлении Китая: за год спрос увеличился на 80%. Это свидетельствует о динамичном развитии торговых и логистических связей между регионом и КНР.

Помимо китайского направления, в Челябинской области отмечается увеличение спроса на грузоперевозки в Грузию — на 25% по сравнению с маем прошлого года. Это указывает на расширение торговых отношений и повышение активности в сфере международной торговли.

В масштабах всей России рост спроса на международные грузоперевозки еще более впечатляющий. По данным BFM74, в некоторых регионах наблюдается многократное увеличение числа запросов на логистические услуги в направлении Китая (в отдельных случаях — до 4—5 раз). В частности, значительный рост зафиксирован в Астраханской области, Камчатском крае, Республике Карелии и Красноярском крае.

Высокий спрос на международные грузоперевозки также наблюдается по другим направлениям. Так, в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре отмечается заметный рост интереса к перевозкам в Армению (55, 50 и 23% соответственно). Кроме того, предложение услуг по грузоперевозкам в Белоруссию увеличилось вдвое.

В целом данные «Авито Услуг» демонстрируют тенденцию к активному развитию международной логистики в России, при этом Челябинская область проявляет особенно высокую динамику в торговле с Китаем. Это может быть связано с рядом факторов, включая расширение экономического сотрудничества между Россией и Китаем и адаптацию бизнеса к изменяющимся геополитическим условиям.