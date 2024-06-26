Сплитуй в билайне — покупай, что хочешь, а плати частями

Кредитный договор заключать не требуется

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Покупать смартфоны, аксессуары и другие товары в билайне стало еще удобнее вместе с сервисом Яндекс Сплит. Это быстрый и прозрачный способ оплаты, с которым можно забрать покупку сразу, оплатив четверть стоимости, а остальное — потом.

Все просто: выбирайте товары общей стоимостью от 3 000 рублей в собственных офисах обслуживания билайна, разбивайте сумму на четыре равные части и оплачивайте ее в течение двух месяцев через Яндекс Сплит. В этом случае кредитный договор заключать не нужно — никаких комиссий и процентов.

Планируйте свои расходы, покупайте то, что давно откладывали — смартфон, умные часы, наушники и другие гаджеты и аксессуары, и делите стоимость на четыре равных платежа.

В первый день покупки спишется только 25% от суммы, а остальное можно оплатить тремя платежами раз в две недели. Для оформления достаточно иметь аккаунт в Яндексе и банковскую карту любого банка РФ, а вся процедура займет всего несколько минут.

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Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом», beeline.ru