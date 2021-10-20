Спикер Госдумы предложил разбить регионы РФ на группы по бюджету

Вячеслав Володин выступил с инициативой упорядочить межбюджетные отношения

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил разделить российские регионы на группы в зависимости от бюджетной обеспеченности их жителей. Этот вопрос предполагается обсудить на встрече представителей фракций ГД с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщает пресс-служба российского парламента.



По задумке спикера Госдумы, субъекты Федерации с хорошей доходной частью должны быть выделены в отдельную группу выстраивания отношений межбюджетного процесса, чтобы спокойно реализовывать свои проекты.

«Но у нас есть и регионы, у которых средств недостаточно, регионы-реципиенты. Их также правильно было бы распределить на группы, одним нужна большая помощь, другим — меньшая. Все должно быть прозрачно. Критерий один — бюджетная обеспеченность гражданина, который проживает в регионе», — предложил Володин.

Инициатива Володина была озвучена перед первым пленарным заседанием Думы, на котором обсуждался федеральный бюджет на будущий год. По данным депутатов, дефицит казны государства за 2020 год составил 4,1 триллиона рублей. При этом серьезно выросла расходная часть на помощь регионам, чья экономика серьезно пострадала после начала пандемии коронавируса.

Как сообщало Первое областное информагентство, весной 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета по экономике и финансам, предлагал пересмотреть именно межбюджетную политику государства, предоставив регионам новые инструменты для ликвидации задолженности по кредитам и развития своей инфраструктуры. Предложения были приняты. В частности, ряд субъектов Федерации уже заручился льготными займами из федерального бюджета на реализацию конкретных программ.