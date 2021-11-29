Современные подарки на Новый год: камера с мгновенной печатью Instax порадует любителей фото

Возможности камеры создают бесконечное пространство для творчества

Современные тенденции и технологии диктуют выбор соответствующих покупок и подарков, что особенно актуально в преддверии Нового года. Один из популярных вопросов накануне праздника — что подарить своим близким? На сегодняшний день выбор современных подарков для разного возраста и пола велик — это могут быть беспроводные наушники, блютус-колонка, электронные часы. Но редакция ИА «Первое областное» рекомендует набирающую популярность камеру с мгновенной печатью фото Instax mini 11 фирмы Fujifilm. Этим подарком удастся произвести больше впечатления.

Это устройство — усовершенствованная версия девятой модели Instax mini. Камера имеет всего две кнопки и множество возможностей. Главные функции улучшенной версии устройства — автоматический контроль экспозиции, что позволит камере автоматически определять уровень окружающего освещения и оптимизировать скорость затвора и мощность вспышки в зависимости от условий. Также в Instax mini предусмотрен режим селфи, который можно включить, потянув за передний край объектива. Кроме того, есть дополнительные аксессуары для кастомизации кнопки спуска затвора.

Instax позволяет сделать «живые» фотографии по любому случаю: вечеринка, семейный ужин, романтическое свидание. Подстроившись под современные условия социальных сетей, устройство позволяет сделать селфи. Фото будут напечатаны мгновенно, а проявятся в течение нескольких минут, наполненные ностальгией 90-х.

Несмотря на отголоски прошлого, Instax mini 11 имеет стильный вид, небольшой вес и корпус в пяти цветовых решениях: «белый лед», «нежная лаванда», «дымчатая роза», «голубое небо», «дерзкий уголь». Отличным картриджем для Instax mini 11 станет instax mini BLUE MARBLE film. Элегантный паттерн на рамке напоминает мрамор и станет прекрасным дополнением к любому снимку.