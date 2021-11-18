Совет Федерации может рассмотреть закон о бюджете первого декабря

Информацией поделился замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Андрей Епишин

Совет Федерации на заседании первого декабря может рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года. Это произойдет, если сенаторы нижней палаты поддержат предложения президента России по повышению социальных выплат гражданам и Госдума успеет принять документ. Об этом сегодня, 18 ноября, федеральному изданию «РИА Новости» сообщил замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Андрей Епишин.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6% до 12 654 рублей.