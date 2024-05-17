Собственностью РФ стала управляющая компания «Макфы»

Решение о передаче холдинга государству было принято 8 мая

Московское ООО «Управляющая компания „М-групп“», которое владеет АО «Макфа» — головным предприятием одноименной группы, перешло в собственность Российской Федерации. Запись о смене владельца указана в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), отмечает ТАСС.

«Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года»,— сказано в сообщении реестра.

Иск об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» Генеральная прокуратура РФ подавала 28 марта. Причиной подачи заявления, по данным ведомства, является коррупционное происхождение бизнеса. Конечные владельцы «Макфы» — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались одновременно государственной деятельностью и предпринимательством. Это является нарушением антикоррупционного законодательства. Михаил Юревич и Вадим Белоусов находятся в розыске по обвинению в особо крупных взятках — несколько миллиардов рублей.

29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал активы холдинга. Все компании продолжили работу в штатном режиме. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. По данным суда, дело включает более сотни томов, а ответчиками выступают 34 юридических и 13 физических лиц. Финальное заседание состоялось 8 мая. Требование Генпрокуратуры было удовлетворено. 15 мая приставы начали списание активов в пользу государства в лице Росимущества.

«Макфа» входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий и является одним из системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. Заводы холдинга работают в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Кроме макарон выпускают хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Всего ассортимент превышает 150 наименований.