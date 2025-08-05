Собственников туробъектов в Челябинской области обяжут войти в единый реестр

Это необходимо сделать до 1 сентября

До 1 сентября 2025 года собственники гостиниц, санаториев, баз отдыха, глэмпингов обязаны передать сведения о своих туробъектах в Росаккредитацию. Об этом сообщает сайт Bfm74 со ссылкой на решение Госсовета России.

Процедура классификации средств размещения состоит из двух этапов. На первом владельцы самостоятельно оценивают свои объекты и вносят данные в мобильное приложение. На втором этапе уже эксперты проверяют, подходит ли он под установленные критерии. По словам руководителя челябинского загородного комплекса «Черемушки» Рунара Туктарова, квалификация необходима для внедрения стандартов обслуживания.

«Чтобы везде, куда бы турист ни приехал, он понимал, какой сервис получит. С другой стороны, это дополнительные расходы, дополнительная нагрузка на бизнес. До 1 сентября все должны зарегистрироваться. Кстати говоря, может быть, это очистит ряды от людей, которые попали в гостиничную сферу случайно», — говорит Рунар Туктаров.

Не зарегистрированных в реестре владельцев туробъектов будут штрафовать при попытке рекламного продвижения. Предприниматели, не успевшие вовремя внести данные в базу, заплатят от 50 до 70 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 300 до 450 тысяч (для организаций).