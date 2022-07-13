Сбербанк передумал продавать девятиэтажное здание в центре Челябинска

Центральный офис выставляли на торги за 250 млн рублей

Российский аукционный дом сообщил о прекращении торгов по продаже офисного здания по улице Энтузиастов, 9А в Челябинске. Так решил собственник — ПАО «Сбербанк». В помещении в центре города раньше размещался центральный офис банка.

Объект недвижимости (комплекс зданий 9 и 5 этажей) общей площадью свыше 6,5 тыс. квадратных метров был выставлен на продажу в прошлом году по цене 250 млн рублей. Центральный офис «Сбербанка» в Челябинске размещался в здании на Энтузиастов, 9 с 2000 года. В 2013 году там провели полную реконструкцию. Объект был закрыт на полгода. Резервным тогда был офис в ЖК «Западный луч» на улице Труда, 160.





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В конкурсной документации обозначалось, что новый собственник помещений обязан предоставить в обратную аренду ПАО «Сбербанк» часть помещений после завершения сделки. Однако за все время проведения аукциона заявок от покупателей не поступило.

«Данный объект недвижимости в настоящее время не экспонируется на торговой площадке Российского аукционного дома. Объявления о его реализации сегодня не найти ни на одном официальном ресурсе», — сообщила представитель АО «Российский аукционный дом» Анна Корник.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Сбербанка, в настоящее время здание по улице Энтузиастов, 9А находится в собственности банка, в ближайшие месяцы проведение аукциона по продаже не планируется.

При этом на площадке аукционного дома на этапе проведения торгов размещены другие объекты недвижимости филиальной сети ПАО «Сбербанк», расположенные в Челябинской области. В частности, офис банка на улице Энтузиастов, 12А (начальная стоимость свыше 70 млн рублей). Закрыты офисы по улице Карла Маркса, 46 и улице Героев Танкограда, 57.

Часть объектов недвижимости, ранее находящихся в собственности, Сбербанк распродает. К примеру, в конце июня закрыта сделка по продаже нежилого здания общей площадью более 420 кв. м с земельным участком по адресу Комсомольский проспект, 70Б (начальная цена 16 млн рублей).

В Екатеринбурге готовится к продаже здание — Памятник Уральского банка Сбербанка России — общей площадью 3,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу улица Малышева, дом 31В. Начальная стоимость составляет 265 млн рублей. Одно из условий сделки — последующая передача в обратную аренду помещения на первом этаже площадью более 800 кв. м на срок не менее 10 лет ПАО «Сбербанк».

Стратегия банка в отношении реализации зданий, где ранее размещались офисы, направлена на оптимизацию операционных затрат, сообщил близкий к сделкам источник на условиях анонимности.

В нынешних экономических условиях содержание и обслуживание зданий большой площади сопряжено с ростом расходов на уплату коммунальных услуг, ремонта, охраны и др. В связи с общей тенденцией к снижению ставок коммерческой аренды на региональном рынке гораздо выгоднее арендовать помещения для ведения бизнеса.