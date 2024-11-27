Снегоуборочную машину повышенной мощности разработали в Миассе

Техника предназначена для уборки снега на аэродромах

Миасский завод «СпецАгрегат» разработал снегоуборочную машину, которая способна убирать до пяти тысяч тонн снега в час — это вдвое больше производительности аналогичной техники, в том числе импортной. Машина создана на базе шасси «Урал‑6370» и предназначена для очистки взлетно-посадочных полос на аэродромах, мест стоянки самолетов и автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности Челябинской области.

«Особенность новой спецтехники — модернизированное снегоуборочное оборудование повышенной эффективности. Установленный перед машиной ротор с режущей фрезой уменьшает сопротивление снежного покрытия и собирает снег перед техникой, не давая ему разбрасываться по обочинам»,— уточнили в Фонде.

Директор завода Евгений Субачев сообщил, что предприятие получило грант на 3,25 миллиона рублей от регионального Фонда развития промышленности, что позволит компенсировать часть затрат, а также продолжать выполнять заказы и проводить научно-исследовательские работы.

«В грантовых программах ФРП мы участвуем не первый год, так что успели в полной мере оценить их эффективность»,— добавил Евгений Субачев.

В 2024 году по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на гранты предприятиям из регионального бюджета выделили 100 миллионов рублей. Деньги распределили между 19 предприятиями — победителями грантового конкурса.