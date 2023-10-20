СМП Банк улучшил условия по всем вкладам в рублях

Открыть или пополнить счет можно через мобильное приложение или в офисах

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СМП Банк повысил ставки по рублевым депозитам для розничных клиентов. Теперь клиенты банка могут получить максимальную доходность по накопительному счету «Супер Копилка»* до 14% годовых за первые 2 месяца размещения.

Проценты начисляются в зависимости от срока нахождения средств на счете: в первые два месяца 14% годовых при суммах до 249 999 рублей и 12% годовых при суммах от 250 000 до 1 500 000 рублей, если клиент открывает накопительный счет в СМП Банке впервые. Если клиент уже имел открытый в банке накопительный счет в рублях, то процентная ставка составит 9,5% годовых.

Минимальная сумма размещения по срочному вкладу «Все просто»** — 30 тысяч рублей при открытии в мобильном приложении или интернет-банке или 100 тысяч рублей, если вклад оформляется в офисе банка. Ставка по вкладу составляет 11% годовых при размещении средств на депозите 181 день и 10% годовых при сроке вклада 397 дней. Выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного прекращения договора банковского вклада.

По вкладу с пополнением и капитализацией процентов «Все удобно»*** клиент может получить доход до 8,4% годовых при размещении на 397 дней, по депозиту «Все возможно»**** с пополнением, частичным снятием и капитализацией — до 7,6% годовых при сроке размещения вклада 181 день.

Для более выгодного сбережения в СМП Банке ввели краткосрочный вклад «Быстрый доход»*****. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч руб. Доходность по вкладу составляет 11,5% годовых за 121 день размещения средств на депозите. Предложение действует до 30 ноября 2023 года включительно.

Открыть или пополнить вклад или накопительный счет можно в мобильном или интернет-банке, в офисах СМП Банка, а также в ряде отделений банка ПСБ******.

*Срок накопительного счета «Супер Копилка» не ограничен. С 1-го по 2-й месяц размещения средств на счете процентная ставка составляет 14% годовых, сумма вклада — от 0,01 до 249 999 руб. На сумму от 250 000 до 1 500 000 руб. проценты начисляются по ставке 12% годовых при сроке размещения 1—2 месяца, а свыше 2 месяцев — 9,5% годовых. На сумму фактического остатка больше 1 500 000 рублей проценты начисляются следующим образом: на сумму 1 500 000 по ставке, соответствующей суммовому диапазону от 250 000 до 1 500 000 рублей соответствующего месяца действия накопительного счета, на разницу между суммой фактического остатка и 1 500 000 российских рублей по ставке 9,5% годовых. Процентная ставка за 1—2-й месяц в размере 14—12% годовых начисляется только в случае открытия накопительного счета клиентом в банке впервые; если ранее клиент имел открытый в банке накопительный счет в рублях, то процентная ставка, начисляемая за первые два месяца, будет равна ставке, начисляемой на срок свыше 2 месяцев — 9,5% годовых. Пополнение и снятие средств с накопительного счета происходит без ограничений. Проценты начисляются на ежедневный остаток, выплата процентов происходит ежемесячно. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 20.10.2023.

**Ставка 11% годовых действует при размещении вклада «Все просто» на сумму от 30 тысяч рублей при открытии вклада в мобильном приложении и интернет-банке или от 100 тысяч рублей при открытии в офисе СМП Банка на срок 181 день. При размещении вклада на 397 дней ставка составит 10%. Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада или в день досрочного прекращения договора вклада. При досрочном востребовании клиентом всей суммы вклада или его части проценты начисляются и выплачиваются банком по следующим ставкам: при востребовании денежных средств до 181-го (сто восемьдесят первого) календарного дня с даты начала вклада — по ставке 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых; при востребовании денежных средств не ранее 181-го (сто восемьдесят первого) календарного дня с даты начала вклада — по ставке, равной 50% ставки вклада. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 20.10.2023.

***Пополнение вклада «Все удобно» возможно в течение всего срока вклада без ограничений. Минимальная сумма вклада — 100 000 рублей при открытии в офисе банка и 30 000 рублей при открытии в интернет-банке, максимальная сумма — 20 млн рублей. Ставка 8,1% годовых действует для вкладов сроком на 181 день, 8,4% — на 397 дней. Если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада 20 млн рублей, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада проценты начисляются по пониженной ставке, равной 1/2 годовой процентной ставки, установленной договором вклада, за исключением случаев превышения максимальной суммы вклада за счет процентов, присоединенных к сумме вклада. При досрочном востребовании клиентом всей суммы вклада или его части проценты начисляются и выплачиваются банком по ставке 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 20.10.2023.

**** Клиент вправе досрочно востребовать вклад «Все возможно» или его часть в течение всего срока вклада. При досрочном востребовании клиентом всей суммы вклада или его части, вследствие чего сумма денежных средств на счете по вкладу снизилась до уровня ниже определяемой договором вклада суммы неснижаемого остатка по вкладу, проценты начисляются и выплачиваются банком по ставке 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых. Неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада 100 000 рублей при открытии вклада в офисе банка и 30 000 рублей при открытии вклада в интернет-банке. Ставка 7,6% годовых действует для вкладов сроком на 181 день,7,4% — на 397 дней. Клиент имеет право осуществлять расходные операции в течение всего срока вклада до уровня не ниже суммы неснижаемого остатка. Проценты на сумму досрочно востребованных денежных средств по вкладу начисляются по ставке, установленной договором вклада, за фактическое количество дней нахождения денежных средств на счете по вкладу, начиная с даты, следующей за датой внесения суммы вклада, до даты досрочного изъятия части суммы вклада включительно. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 20.10.2023.

***** Минимальная сумма вклада «Быстрый доход» — 100 тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу составляет 11,5% годовых. Срок размещения вклада — 121 день. В случае досрочного востребования клиентом всей суммы вклада или его части проценты начисляются и выплачиваются банком по ставке вклада «До востребования» за фактическое количество дней нахождения денежных средств на счете по вкладу со дня, следующего за днем ее поступления на счет по вкладу, до даты досрочного изъятия суммы вклада включительно. Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада или в день досрочного прекращения договора. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 20.10.2023.

****** В декабре 2022 г. СМП Банк стал частью одной из крупнейших российских банковских групп — ПСБ. В рамках группы клиентам СМП Банка и его дочерних компаний доступна современная финансовая инфраструктура системно значимого федерального банка. Для удобства клиентов СМП Банка создан новый формат офисов на территории некоторых отделений ПСБ. Адреса офисов можно уточнить на сайте СМП Банка https://smpbank.ru/home. Присоединение СМП Банка к ПСБ планируется в начале 2024 года.

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