Следователям запретили возбуждать уголовные дела по неуплате налогов

Мера направлена на поддержку предпринимателей в условиях санкционного давления

В ряд статей Уголовно-процессуального кодекса РФ внесены поправки. Теперь возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям разрешено только на основании материалов от налоговых органов. Следователи не могут самостоятельно заводить уголовные дела по неуплате налогов, страховых сборов либо о сокрытии денег, за счет которых должны быть взысканы налоги. Ранее такие уголовные дела возбуждались на основании любых сообщений о преступлении или проверок Генпрокуратуры и во время или до налоговой проверки.

Обновленные нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях санкций со стороны стран Запада. Кроме того, закон предоставляет возможность контроля и проверки сведений о неуплате налогов и сборов со стороны налоговых органов.

Поправки в кодекс Госдума РФ и Совет Федерации одобрили 4 марта. Обновленный закон уже подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Добавим, что Федеральная налоговая служба России с 9 марта приостановила подачу заявлений о банкротстве. Мера вводится для того, чтобы не оказывать излишнего давления на бизнес в условиях санкций. Приоритетом в работе налоговых органов, как сообщает пресс-служба ведомства, станет содействие реструктуризации задолженности. Для этого будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса.