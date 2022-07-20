Сколько стоит покататься на сапборде в Челябинске

Разбег цен существенный: прогулка может стоит как 500 рублей за час, так и 1000

В Челябинске уже не первый год популярны неспешные прогулки на воде на сапбордах. Прокатиться можно как на городских озерах и водохранилище, так и отправиться с компанией покорять озера области. Информагентство выяснило, сколько стоит взять в аренду надувную доску и поплавать на водоемах.



В Челябинске можно взять сап в прокат и своим ходом добраться до водоема. Но не у всех есть возможность доехать на своей машине до места прогулки. Поэтому мы рассмотрели те места, где сапы сдают в аренду в непосредственной близости от воды.





Согласно карте «Дубль Гис», на Шершневском водохранилище есть два места проката водного оборудования, на озере Смолино — три.



На Шершневском водохранилище на территории центра отдыха «Русские забавы» в клубе Streetlab Wake PARK сапборд можно взять в аренду на час за 700 рублей. При этом ребята бесплатно объяснят, как на нем правильно стоять и плыть.

На том же водохранилище, но со стороны АМЗ (пляж Советского района) также есть аренда сапбордов. Правда, прокат обойдется дороже — 1000 рублей за час (500 рублей аренда и 500 — обучение). Если брать надувную доску на сутки, то прокат будет стоить 1500 рублей.

На озере Смолино на пляже «Танзания» прокат сапборда стоит 300 рублей за полчаса и 500 рублей за один час. От трех часов за аренду надувной доски надо заплатить 400 рублей.





Взять в прокат сап можно и на набережной озера Смолино недалеко от Дворца культуры ЧТПЗ. Один час стоит 500 рублей, два часа — 750 и три часа — 1000.

На карте «Дубль Гис» указана база отдыха «Волна», на которой также можно взять в прокат сапборд. Только для этого придется ехать на озеро Сугояк. Там аренда составит 250 рублей за час.

Кроме того, в Челябинске есть сообщества, которые выдают сапборды в прокат. А далее человек самостоятельно едет с оборудованием на озеро, которое ему по душе. Представитель такого сообщества SUP BOARD URAL и инструктор Кирилл Зайцев рассказал ИА «Первое областное», что для безопасного катания необходимо учитывать погодные условия и не находиться на воде при сильном ветре.

«Мы изначально планируем катания согласно погодным условиям — скорость ветра не должна быть более трех метров в секунду. Редко бывает, что ветер поднимается сильный. В этот момент мы просим ребят принять положение сидя, чтобы уменьшить площадь сопротивления ветра. И гребем на берег — завершаем прогулку», — пояснил Кирилл Зайцев. Он также уточнил, что катающихся пристегивают к доске, а также всем обязательно выдают спасжилеты.

Представители сообщества также устраивают совместные катания на водоемах Челябинска и области.

«В воскресенье вечером или в понедельник утром смотрим прогноз по ветру по области и планируем каталки. В будни едем на Шершни или Миасс. Но на Миассе сейчас не очень благоприятные условия: очень много растительности, мелко. В основном на Шершни выходим. В выходные стараемся сделать выездной тур на Аргази, Тургояк, Увильды. Выбираем разные маршруты, чтобы людям было интересно. До выходных ведем запись, организуем трансфер, потом выбираемся на водоемы, выходим на воду и идем по маршруту», — добавил Кирилл Зайцев.

Напомним, в этом году у набережной в Челябинске установили мобильный понтон для сапбордистов. С него спортсменам удобно спускаться к реке и отправляться на прогулку.