Сколько стоит нанять аниматоров на новогодний праздник в Челябинске

Спрос на помощников по организации мероприятий вырос на 78%

Чем ближе Новый год, тем чаще челябинцы интересуются поиском помощников для проведения детских и семейных праздников. В этом году спрос на аниматоров с начала декабря вырос на 78%. Сколько стоит организовать мероприятие, выяснили эксперты сайта «Авито».



Спрос на аниматоров вырос на 141%, а число предложений увеличилось на 86%. В среднем час работы Деда Мороза или Снегурочки стоит 1500 рублей. Традиционно чем ближе Новый год, тем выше стоимость такой услуги.

В этом году вырос спрос на аниматора в костюме Белого Мишки. Таких артистов искали в 8 раз чаще по сравнению с прошлым годом. В 7 раз увеличилось число предложений.

Детские праздники не обходятся без мастер-классов, на которых обучают украшать елочные игрушки и печь имбирные пряники. Спрос на такую услугу вырос на 493%, а объявлений стало больше на 68%. Средняя стоимость — от 1000 рублей в час.

Заказать услугу по нанесению на лицо рисунков гипоаллергенными красками и блестками стоит около 1500 рублей в час. Аквагрим предполагает нанесение новогоднего узора, маски животного или сказочного героя. Шоу мыльных пузырей обойдется в 1000 рублей.

Некоторые родители при организации детского стола обращаются к специалистам, которые организуют праздничный обед. Спрос на кейтеринг вырос на 68%. Цена на одного человека начинается от 600 рублей. Подрядчики предлагают привезти на праздник сахарную вату или автомат с попкорном.

На праздники также зовут диджея-ведущего, который не только подберет детский плейлист, но и будет работать в тандеме с аниматорами. Спрос на услуги музыкантов вырос на 144%.

Фотограф и видеограф сохранят память о новогоднем празднестве. Спрос на их услуги также увеличился на 55%. А средняя стоимость начинается от 1000 рублей в час и растет в зависимости от портфолио специалиста и продолжительности съемок.

Эксперты рекомендуют при поиске специалистов уделять внимание отзывам о работе специалиста. Они помогут составить верное впечатление об аниматоре, видеографе или диджее.