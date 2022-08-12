Сеть «Чижик» объявила даты открытия магазинов низких цен в Челябинске

Дискаунтер развивает владелец «Пятерочки»

На 15, 17 и 19 августа запланированы открытия в Челябинске магазинов низких цен «Чижик». Об этом сообщается на сайте компании. Торговые точки в формате «жесткий дискаунтер» появятся в трех районах города.

15 августа «Чижик» откроется на улице Российской, 63 и на улице Зальцмана, 23. 17 августа — на улице Российской, 251. 19 августа магазин начнет работать на улице Чичерина, 38в. Еще один «Чижик» будет на улице Молодогвардейцев, 33б. Пока что о дате открытия неизвестно.





Кроме Челябинска, «Чижик» откроется еще в трех населенных пунктах Челябинской области. В селе Кунашак — 17 августа на улице Ленина, 78. В Троицке на улице Гагарина, 16в магазин начнет работу 19 августа. В Копейске «Чижик» появится на проспекте Славы, 4. Дата открытия пока не сообщается.

«Чижик» — это проект X5 Group, известной по сетям «Пятерочка» и «Перекресток». Формат «жесткий дискаунтер», как сказано в описании проекта, не предполагает скидок и акций, потому что цены низкие всегда. В ассортименте магазина — 800 единиц товара (продукты, безалкогольные и алкогольные напитки, косметика, бытовая химия, товары для дома). Из них 40% — под собственной торговой маркой. Этот показатель планируется довести до большего значения. Магазины имеют простой дизайн, широкие проходы, большие ценники. Товар выкладывают в коробках и на палетах, частично — на привычных полках.

«В первую очередь нужные нам площади для „Чижика“ — это 250 квадратных метров торговой площади. Как правило, это вторая-третья линия с более дешевой арендой по сравнению с первой линией. Как правило, это населенные районы, но мы понимаем, что благодаря стратегии „Чижика“ мы можем привлекать покупателей и в менее удобные районы для них. Не исключено, что мы ускорим развитие этого формата, он наиболее актуален в текущей ситуации, и возможно, что откроем даже больше магазинов, чем изначально планировалось», — рассказывала ранее начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева.

Новая сеть «Чижик» появилась в октябре 2020 года. В 2021-м открылось 72 магазина в разных городах России. Сейчас сеть насчитывает 150 филиалов. В этом году планируется открыть более 300 торговых точек в 9 регионах.