Сервис Сбера «Оплата улыбкой» набирает популярность в Челябинской области

Для доступа к услуге надо разрешить распознавание лица в приложении

Erid: Kra23YG9wСбер установил в Челябинской области уже около 2000 новых терминалов, которые позволяют совершать оплату не только по картам и QR, но и улыбкой — с помощью биометрии. Обновленные устройства появились в супермаркетах, аптеках, магазинах одежды и обуви, медицинских учреждениях, кофейнях, пекарнях и других организациях.

Новый способ оплаты доступен клиентам Сбера. Чтобы им воспользоваться, необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле в Сбербанк Онлайн, выбрать платежную карту и создать код безопасности: он понадобится для покупок дороже 1000 рублей. После этого покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру на кассе магазина. Помочь подключить сервис могут в любом офисе банка.

«„Оплата улыбкой“ — еще один шаг в развитии бесконтактных технологий. Платеж занимает несколько секунд, при этом не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. Самыми активными пользователями нового сервиса среди челябинцев стали люди молодого и среднего возраста. До конца года мы планируем установить в регионе около 4500 терминалов с возможностью оплаты по биометрии. Таким образом, каждый десятый терминал Сбера в Челябинской области будет поддерживать эту технологию», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.





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