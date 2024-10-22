Сервис для сотрудников челябинского завода ОМК получил национальную премию по цифровизации «КулибИТ-2024»

Жюри конкурса ИТ-проектов высоко оценило удобство интеллектуального сервиса «Мои возможности»

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Планировать рабочий график и управлять своим доходом — эти удобства сервиса «Мои возможности» высоко оценили не только более 20 тысяч сотрудников Объединенной металлургической компании (ОМК), но и жюри национального конкурса ИТ-проектов «КулибИТ-2024». Цифровой сервис признали лучшим ИТ-проектом в номинации «Сотрудник и его среда».

Сервис доступен 24/7 с любых устройств и позволяет рабочим завода «ОМК Трубодеталь» быстро находить подработки на своем предприятии. Причем благодаря ему весь процесс организации сверхурочной или работы в выходной день для одного работника челябинского завода ОМК занимает до 10 минут, раньше на это уходило более двух часов.





Если сотрудники нужны участку, заявку в цифровом сервисе оставляет его руководитель, а заводчане при желании отзываются и оформляют выход на сверхурочную работу или работу в выходной. Сами работники тоже могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае если их заявку приняли, они получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько заработают.





«Мои возможности» начали развивать в 2022 году как многофункциональную платформу, на которой сотрудники видят распорядок работы, расчетный лист, сверяются с графиком отпусков коллег, планируют обучение в корпоративном университете, находят контакты коллег. В 2023 году разработчики интегрировали в платформу ОМК модуль быстрого и простого оформления подработок на предприятиях компании.

«Мы разработали и запустили сервис „Мои возможности“ в ответ на запросы наших сотрудников. Теперь им легче планировать свой график с учетом обучения, сверхурочной работы, отпуска и выходных и узнавать об изменениях. Сервисом «Мои возможности» пользуется больше 20 тысяч наших коллег», — отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

А в ближайшее время будет запущено очередное обновление, которое позволит отслеживать зарплату в режиме реального времени: сколько сотрудник заработал за час, когда выплатят больничные или сверхурочные.

Премия «КулибИТ» проходит четвертый год и заслужила признание как объективный конкурс ИТ-проектов.

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