Сергей Казаков: «Область вдвое увеличит объем средств на поддержку промышленности»

Директор Фонда развития промышленности Челябинской области — о темпах развития производства, ходе нацпроекта «Производительность труда», новых видах господдержки и льготных займах для бизнеса

В 2022 году по решению губернатора Алексея Текслера финансирование областных программ поддержки и развития промышленности будет увеличено почти до 600 млн рублей, часть этих средств направлена на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Это усилит действующие меры поддержки, позволит помочь в реализации инвестпроектов большему числу предприятий области, а новым промышленным проектам широко заявить о себе. Директор регионального ФРП Сергей Казаков рассказал ИА «Первое областное» о новых направлениях поддержки бизнеса, внедрении на предприятиях бережливого производства и перспективах развития областной промышленности.

— Сергей Геннадьевич, Челябинская область одной из первых в стране подключилась к реализации нацпроекта «Производительность труда». Каких результатов удалось достичь за три года?

— К настоящему моменту в орбиту нацпроекта вошли уже 77 предприятий области при плане на конец 2021 года в 63 компании. А ведь сначала, в 2019 году, мы столкнулись с серьезным недоверием со стороны предприятий. К нашим рассказам о том, что доходы могут расти за счет сокращения временных потерь, выстроенной логистики, наведения порядка на рабочем месте, они относились весьма скептически. И это понятно: промышленники хорошо знают цену ошибки, поэтому всегда осторожничают. С запуском нацпроекта в России, на мой взгляд, впервые был применен механизм господдержки промышленного сектора не грантами, субсидиями и льготами, а знаниями, экспертизой и навыками. Эти новации ознаменовали новый этап в развитии промышленной отрасли. Сегодня они доказали свою эффективность.

— Как же это работает? Кто может стать участником нацпроекта?

— Критерии отбора не слишком сложны. Предприятие должно быть зарегистрировано в Челябинской области, иметь выручку от 400 млн рублей за предыдущий год и относиться к одной из пяти базовых отраслей экономики — это обрабатывающее производство, транспорт, строительство, сельское хозяйство, а с этого года еще и торговля. Вы подаете заявку на сайте Производительность. рф и в течение буквально нескольких дней можно ждать ее одобрения.

После того, как предприятие, заключив соответствующее соглашение с областным министерством промышленности, становится полноправным участником нацпроекта, на его площадку на полгода высаживается «десант» из экспертов Федерального или Регионального центра компетенций (в нашем регионе РЦК входит в структуру Фонда развития промышленности). Их цель — сформировать из сотрудников предприятия команду, готовую форсировать улучшения, и обучить ее принципам, методам и инструментам бережливого производства, чтобы эти люди затем уже самостоятельно могли продолжать запущенный экспертами процесс непрерывных улучшений и распространять опыт оптимизации на весь завод или торговый центр.

На предприятии выбирается наиболее значимый производственный участок, стабильная работа которого напрямую влияет на себестоимость производимой продукции, ее качество и объемы выпуска и продаж. В ходе оптимизации всех процессов этот участок становится эталонным. А начинается все с поиска потерь. Графически в документах они изображаются в виде многоугольника со множеством острых углов — этакого «ежика». Среди промышленников уже стало мемом высказывание руководителя челябинской птицефабрики «ЧепФА» Евгения Нарукова о том, что, «уничтожая ежиков», он получает 30-40 млн рублей дополнительной прибыли в год.

— Но ведь системе бережливого производства уже не один десяток лет. Почему раньше она не была так актуальна?

— В «нулевых» годах принципы бережливого производства активно транслировались из Японии, где их внедряли на местных заводах. Стоит лишь отметить, что именно благодаря этой философии компания «Тойота» из маленькой местечковой организации превратилась в мирового автогиганта. Отдельные российские предприятия, вдохновившись такими примерами, заимствовали зарубежный опыт, но эти попытки носили единичный характер, в них не было системного подхода — каждый делал «как Бог на душу положит».

Корни этой культуры, конечно, родом не из Японии. В Советском Союзе в начале 20-х годов прошлого века действовал целый Центральный институт труда (ЦИТ). Одним из известнейших авторов научной организации труда был Алексей Капитонович Гастев, работы которого легли в основу «бережливого производства». А в Японии в 1930-е годы был создан специальный институт по изучению опыта советской индустриализации. Вот так-то!

В Челябинской области и 10, и 15 лет назад некоторые промпредприятия изучали и даже внедряли что-то из теории бережливого производства, но как правило, рано или поздно инициатива затихала и наступал откат, неизбежный возврат к прежним показателям, поскольку, будучи единожды запущенным, процесс улучшений должен оставаться постоянным и непрерывным.

Да и сегодня наших экспертов в большинстве случаев на предприятиях не встречают с распростертыми объятьями. Каждый раз в начале работы они проходят этап отторжения, неприятия нововведений со стороны рабочих коллективов. Например, на заводе «Златмаш», где собирают знакомые нам с детства электроплиты «Мечта», предлагаемые экспертами улучшения вызвали сомнения: казалось бы, что можно улучшить, если эти плиты там собирают уже полвека?! В результате за полгода работы экспертов РЦК скорость протекания процессов на эталонном участке выросла в 10 раз, а зарплата рабочих на потоке-образце — на 30%, при этом заметно улучшились условия их труда. Вот тогда-то здоровый скептицизм сотрудников сменился искренним энтузиазмом.

Конечно, большую роль здесь играет увлеченность и харизматичность самого эксперта, насколько он способен увлечь и зажечь людей идеей бережливого производства. Сегодня в челябинском РЦК работают супер-профессионалы. Что лишний раз доказывает тот факт, что в этом году наш центр был признан лучшим в России, а наша команда победила во Втором всероссийском чемпионате по производительности труда.

В кругу промышленников сработало, конечно, не только «сарафанное радио», но и цифры. Они говорят сами за себя: суммарная выручка предприятий-участников на 1 ноября 2021 г. достигла 216 млрд рублей. Численность их сотрудников — 34,5 тыс. человек, и в процессе внедрения бережливого производства создаются все новые рабочие месте. Методам и инструментам бережливого производства у нас в области обучено уже свыше 1,2 тыс. специалистов. Увеличение выработки на промышленных предприятиях, участвующих в нацпроекте, составило в среднем 78%, снижение времени протекания производственных процессов — 46%. Выросла эффективность этих предприятий: снизились затраты, себестоимость продукции, повысилось ее качество, а значит, компании стали более конкурентоспособными. Поэтому неудивительно, что теперь желающие войти в нацпроект в 2022 году буквально «стоят в очередь».

— Производители отмечают рост цен на черные и цветные металлы, цинк и другое сырье. Есть возможность удержать рост себестоимости в этих условиях?

— Есть прямые материальные затраты производителей, которые растут в зависимости от удорожания сырья, но мы сейчас говорим о реальной возможности сократить нематериальные затраты — за счет экономии времени, транспортного плеча, выбраковки продукции и т. п. Именно здесь есть задел для снижения растущей себестоимости. Конечно, производители промышленной продукции не могут повлиять на стоимость металла в России и, тем более, мире, но в их силах сократить объем нематериальных затрат и остаться конкурентоспособными.

На протяжении всех трех лет участия предприятия в нацпроекте мы отслеживаем его показатели, и по ним видим, что положительная динамика сохраняется и после того, как эксперты покидают промплощадку. По требованиям напроекта, ежегодный рост производительности труда на предприятии должен составлять не менее 5%. Но в реальности он выше. Особенно впечатляющих результатов добились в группе компаний «Приводная техника», на Челябинском компрессорном заводе, на Златмаше, обувной фабрике «Юничел», миасском заводе «СпецАгрегат», челябинских «АЛСО» и «ДСТ-Урал», да и на многих других участниках нацпроекта, всех не перечесть.

— Какие потери в первую очередь сегодня стремятся устранить на промпроизводствах?

— Концепцией бережливого производства определено несколько видов потерь, к примеру, брак, избыточная обработка, перепроизводство, ненужное ожидание, лишние перемещения и запасы на складах, длительная транспортировка. Но один из самых важных, на мой взгляд, пунктов — нереализованный человеческий потенциал. Раскрытию потенциала способствует система наставничества, которую сегодня возрождают на многих заводах области. В этом году победителями конкурса «Лучшие практики наставничества-2021» стали ООО «Модерн гласс», АО «Асептические медицинские системы» и радиозавод «Полет».

Еще одной фишкой из «старой школы» становится возврат к практике поощрения сотрудников челябинских заводов за рационализаторские идеи. На «АЛСО», например, рассказали забавный случай. Там любой сотрудник может заполнить бланк с предложением по улучшению производственного процесса и опустить его в специальный ящик, а после — получить вознаграждение, особенно если его идея принесла серьезный результат. С начала такого эксперимента только один день обошёлся без предложений. Знаете, почему? В коробке просто закончились бланки! Казалось бы, мелочи, но люди чувствуют себя востребованными, нужными, и это сподвигает их на большие дела.





— Вы отмечаете влияние пандемии на развитие промышленных предприятий области? Есть те, кто сильно вырос во время коронакризиса?

— Действительно, есть предприятия, которые смогли в рамках нашей программы льготного финансирования «Противодействие эпидемиологическим заболеваниям», которую мы оперативно запустили одними из первых в стране, получить займы до 50 млн рублей под 1% годовых. Это позволило в короткие сроки организовать производство востребованной продукции медицинского назначения: к примеру, производство эластичного шнура для масок освоили на «Фабрике шнуров», продажи шли и продолжают идти по всей стране. Магнитогорская обувная фабрика наладила выпуск медицинских масок, а завод «АМС» в Миассе увеличил объемы производства медицинских боксов, так называемых «чистых помещений».

— А какие вообще условия в рамках льготного кредитования предлагает челябинский ФРП?

— Мы выдаем целевые займы до 100 млн рублей на срок до 5 лет от 1% годовых. При этом заем выдается с отсрочкой оплаты тела кредита на 3 года. Минимальная кредитная нагрузка дает предприятию возможность спокойно создавать новое производство. И вот когда оно уже заработало и генерирует доход, приходит время платить основную сумму. Банки таких условий не предлагают. Они тоже выдают льготные кредиты на порой очень выгодных условиях, но точно не помогают в подготовке документов, не консультируют и не сопровождают предприятие на каждом шагу реализации инвестпроекта. Поймите, мы не конкурируем с банками. Смысл нашей работы — создать сильнейшим условия для развития, принося этим пользу, в том числе, и всей экономике области. Ведь с учетом налоговых поступлений от реализации проектов, которые предприятия запускают благодаря нашим льготным займам, на каждый рубль, вложенный регионом в содержание Фонда, в бюджет возвращается два. Вот такая математика.

— А что если по ежемесячным платежам есть просрочки?

— Их нет, и никогда не было! ФРП изначально не финансирует стартапы, компании с налоговой задолженностью, проекты с высокими рисками, поэтому и просрочек по платежам у нас нет. Начиная работать с предприятием, мы открыто говорим о наших требованиях, ведь задача регионального ФРП — помогать добросовестным и ответственным компаниям стать еще эффективнее. Такая компания может получить у нас льготное финансирование очень быстро. К примеру, Челябинский кузнечно-прессовый завод в рамках программы импортозамещения инициировал проект по производству в области буксовых подшипников. Так вот с момента подачи заявки в ФРП до получения денег на счет прошло чуть больше двух месяцев. Сейчас предприятие оформляет у нас уже третий заем.

В этом году мы поставили себе целью максимальное привлечение в область федеральных денег. С 2016 года областной бюджет благодаря деятельности Фонда пополнился более чем на 4 млрд рублей. Сейчас у нас в работе несколько совместных с федералами займов, причём одни из них очень крупный. В целом с момента создания регионального ФРП на реализацию почти полусотни промышленных проектов привлечено свыше 10 млрд рублей. Из областного бюджета южноуральские предприятия получили через нас займы на общую сумму около 500 млн рублей и начали выпуск высокотехнологичной импортозамещающей или экспортоориентированной продукции.

В 2022 г. область вдвое увеличит объем средств на поддержку промышленности. По решению губернатора Алексея Текслера на финансирование областных программ в сфере промышленности будет направлено почти 600 млн рублей, часть этих средств пойдет на докапитализацию регионального ФРП.



— Недавно Фонд объявил торги на 20 млн рублей для участников промышленных кластеров. Уже поступили заявки?

— Да, их много. Челябинская область вообще лидирует в стране по количеству промкластеров и темпам их развития. Благодаря инициативе губернатора, в нашем регионе были сохранены все меры поддержки кластерных инициатив в виде налоговых преференций и льготного финансирования. Мы единственные, кто разработал собственную программу субсидирования кластерных инициатив: в 2020 г. на развитие кластеров в Челябинской области направлено 80 млн рублей, в этом году объявлен конкурс на 20 млн рублей. Уверен, что эти деньги найдут свое успешное применение.

— Федеральный ФРП профинансировал в этом году производство музыкальных инструментов. А у нас есть необычные проекты?

— У Челябинской области своя промышленная специфика — не музыкальная, конечно. Но мне лично запомнился проект компании «ПромАрсенал» по выпуску мелкоразмерного твердосплавного инструмента. Это серьезная заявка на возрождение отечественной отрасли инструментального производства, поскольку сегодня большая часть такой продукции все-таки завозится из-за рубежа. В этом году компания «ПромАрсенал» получила финансирование на льготных условиях в размере 80 млн рублей из федерального бюджета на реализацию еще одного своего проекта.

— Какие еще меры господдержки, на ваш взгляд, нужны сегодня промышленникам? Например, в этом году губернатор Алексей Текслер на федеральном уровне выступил с инициативой внедрения механизма «промышленной ипотеки».

— На данный момент мы не финансируем капитальное строительство, хотя потребность в этом у предприятий, планирующих расширение бизнеса, очень высокая. Еще десять лет назад в регионе шла активная «охота» на готовые производственные площадки, но сейчас такого богатого выбора уже нет, да и не будет. Лучшее давно разобрано. Поэтому выкупать обветшалые цеха советских времен и пытаться переоборудовать их под новые современные станки — себе дороже: удобнее и выгоднее строить производственные здания «с нуля». В этом плане у нашего промышленного региона высокий потенциал, и идея Алексея Леонидовича более чем своевременна. Если такой механизм поддержки будет внедрен в стране, Челябинская область станет первым регионом, где подобная мера начнет действовать. Впрочем, благодаря активной и по-настоящему неравнодушной позиции главы региона и областного правительства мы часто оказываемся в лидерах.