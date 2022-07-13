Сергей Гордеев: «Экономические инициативы губернатора важны для финансовой стабилизации»

Предлагаемые меры поддержки бизнеса позволят снизить инфляционные потери

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе заседания федерального штаба по повышению устойчивости развития экономики обозначил необходимые меры поддержки бизнеса в условиях санкций. В центре внимания — необходимость увеличения федеральных дотаций регионам, снижение налоговой и кредитной нагрузки для бизнеса, помощь предприятиям-экспортерам.

«Инициативы губернатора Челябинской области направлены на поддержку бизнеса и важны для финансовой стабилизации. С помощью предложенного комплекса мер удастся ускорить возвращение бизнеса к докризисным условиям эффективности. Конечно, в первую очередь речь идет о предприятиях-экспортерах и помощи им в условиях санкционного давления. Они сегодня испытывают серьезные финансовые потери из-за усложнения логистики и утраты прежних рынков сбыта. Усложнилась логистика, выросли транспортные расходы экспортеров на фоне снижения цен на их продукцию из-за влияния санкций. Им нужна помощь государства как никогда», — считает экономист Сергей Гордеев.

По его словам, не только для экспортеров, но и других предприятий региона, поставляющих продукцию на внутренний рынок, характерна проблема нехватки оборотных средств. Это влечет за собой серьезные финансовые риски.

«Губернатор видит необходимость в снижении кредитной нагрузки на бизнес, предоставлении льготных линий кредитования, чтобы таким образом удалось снизить на предприятиях региона себестоимость производства продукции. Потому что сегодня стоимость кредита, ставка по которому является зачастую двузначной для бизнеса, закладывается в конечную стоимость продукции, что делает ее менее конкурентоспособной на рынке»,— убежден Сергей Гордеев.

Одновременно со снижением кредитной нагрузки необходимо пересмотреть налоговую политику в части снижения налога НДПИ и отмены акциза на жидкую сталь.

«Считаю, налоговые корректировки должны носить оперативный характер, нельзя откладывать рассмотрение данных решений на следующий год. Оперативность принятия мер поддержки сегодня очень важна. Ранее экономика не сталкивалась с такими стремительными инфляционными взлетами, обычно рост инфляции происходил гораздо медленнее. Нынешняя ситуация в экономике отчасти уникальна, не имеет аналогов, поэтому сегодня важно вовремя принимать меры поддержки бизнеса на уровне государства, не затягивать с принятием решений», — считает он.

Пересмотр прежней системы межбюджетных отношений также необходим, считает эксперт.

«Размер дотаций — это общая проблема регионов РФ. Как правило, индексация затрат бюджета по большинству направлений затрат происходит раз в год, но на 2022 год никто не предполагал такого роста инфляции. Инициатива губернатора по индексации дотаций для регионов как минимум на уровень инфляции — своевременное и очень важное предложение. Она поможет регионам выполнить в полном объеме все социальные программы, а также завершить важные ключевые стройки в срок», — говорит Гордеев.

В противном случае есть риск столкнуться с тем, что бюджеты на социальные объекты будут освоены до последней копейки, а работы не завершены. Этого нельзя допускать, считает экономист.