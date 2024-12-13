Семейные бизнес-династии стали героями фотопроекта ПСБ в Челябинске

Выставку посвятили Году семьи

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Торжественное открытие фотовыставки «Бизнес в объективе — семейный бизнес» состоялось в рамках бизнес-нетворкинга. Эта выставка — часть масштабного фотопроекта банка ПСБ «Бизнес в объективе». Банк реализует его с 2014 года совместно с «Опорой России», чтобы помочь в развитии перспективных бизнес-проектов, повысить узнаваемость компаний и вдохновить начинающих предпринимателей.

Юбилейный десятый год фотопроекта «Бизнес в объективе» приурочен к Году семьи в России, в фокусе — истории бизнес-династий Челябинска, успешно работающих на Южном Урале. Это предприниматели из самых разных сфер: от производства игрушек и организации международных фестивалей, до медицинских центров и бухгалтерских компаний. Это и династии, когда младшее поколение семьи принимает активное участие в деле, начатом их родителями или даже дедушками и бабушками. Это и семьи, с нуля запустившие свое предприятие, в котором каждый член семьи выполняет важные обязанности — от менеджера и бухгалтера до директора и продюсера. Такая вовлеченность дает бизнесу высокие шансы на успех.

«Фотопроект „Бизнес в объективе“ открывает возможность увидеть и прочувствовать предпринимательство как личную историю. На бизнес-нетворкинге мы представили семейные предприятия: семья — это уникальная система, способная создать максимальную эффективность и дома, и в бизнесе. Среди челябинских клиентов ПСБ немало таких примеров, на которых мы видим, что семейный бизнес становится одним из важных элементов экономического роста региона»,— прокомментировал вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.

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