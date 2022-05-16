Сбербанк выдал в Челябинской области кредит по программе льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса. Его получила компания, являющаяся одним из лидеров по производству мясной продукции на Урале. Сумма финансирования составила 500 млн рублей.
Программа льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса реализуется Минсельхозом России в рамках постановления правительства № 375 от 16 марта 2022 года.
По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредитов системообразующему предприятию и его дочерним обществам составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года.
«Сбербанк традиционно выступает партнером правительственных программ поддержки бизнеса. Запуск льготной программы Минсельхоза — важная и своевременная мера, которая поддержит аграриев в сегодняшних условиях и поспособствует дальнейшему развитию сельского хозяйства в нашем регионе», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.
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