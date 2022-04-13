Сбербанк выдал ЧМЗ льготный кредит по программе Минпромторга

Это первый в регионе заем в рамках поддержки системообразующих предприятий

Сбербанк выдал первый на Южном Урале кредит по льготной программе Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий. Финансирование получил Челябинский механический завод.

«Бизнесу всегда важно иметь доступ к финансированию на выгодных условиях. Мы рады предоставить ключевым предприятиям нашего региона новые возможности для роста», — подчеркнул управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

ОАО «ЧМЗ» — единственное российское предприятие, на площадке которого налажено серийное производство гусеничных, автомобильных и специальных кранов. Сегодня Челябинский механический завод развивается ускоренными темпами: на предприятии реализован целый ряд крупных инвестпроектов, существенно улучшены условия труда сотрудников, внедрена система бережливого производства, модернизированы фирменные линейки кранов.

«Мы регулярно обновляем оборудование, внедряем новые технологии на предприятии. В ближайшее время будет установлен листогибочный пресс, благодаря которому мы сможем производить новый тип стрел для кранов. Финансирование по льготной ставке позволит нам укрепить позиции на рынке и продолжить реализацию политики импортозамещения», — отметил генеральный директор ОАО «ЧМЗ» Петр Вагин.

По условиям программы получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденного Правительственной комиссией при Минпромторге России. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и другие.