Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков

Она составит 1,25% от суммы, но не менее 30 рублей

Сбербанк вводит комиссию в 1,25% за переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения, сообщает официальный сайт кредитной организации.

«С 1 июля 2022 года будет действовать комиссия на переводы с карты Сбера на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Комиссия будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — говорится в сообщении.

Владельцы счетов и карт в Сбербанке смогут отправлять клиентам Сбербанка до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии в приложении банка. Также можно переводить без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через СБП.

Для счетов в иностранной валюте сумму операции пересчитают по курсу банка в валюту счета. Минимальная сумма комиссии будет составлять 1 доллар или 1 евро, максимальная — 3 доллара или 3 евро.

«В Сбербанке долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно. Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Отметим, отсутствие комиссии при денежных переводах всегда было весомым аргументом для клиентов при выборе кредитной организации.