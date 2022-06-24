Сбербанк в Челябинской области обновил рекорд по финансированию девелоперов

Показатель достиг 20 млрд рублей

Кредитный портфель Челябинского отделения Сбербанка по финансированию недвижимости вышел на исторический максимум и достиг 20 млрд рублей. За последние пять месяцев портфель вырос на 25%, а с июня прошлого года — на 60%. Всего за прошедший год портфель увеличился на 7,4 млрд рублей.

«Строительные компании Челябинской области реализуют большие комплексные проекты при участии Сбера. Только с начала этого года кредитный портфель девелоперов в региональном отделении банка вырос более чем на 4 млрд рублей. Мы не только содействуем развитию жилищного рынка на Южном Урале, но и помогаем девелоперам выйти в другие регионы — так, челябинские компании начинают строительство в Екатеринбурге», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Помимо финансирования Сбербанк работает с девелоперами и в других направлениях. Среди клиентов банка, которые при участии Сбера прошли цифровую трансформацию, почти половина — это строительные компании. Цифровая трансформация подразумевает перестройку бизнес-модели и внедрение IT-технологий для управления процессами, персоналом и взаимодействием с клиентами. Все это напрямую влияет на эффективность и позволяет компаниям более динамично развиваться.

«Для застройщика вопрос финансирования всегда стоит на первом месте. Сбербанк прокредитовал строительство наших объектов в Челябинске и Екатеринбурге, и благодаря банку мы смогли выйти на новый рынок. Мы видим, что команда Сбера открыта к сотрудничеству, и благодарны за индивидуальный подход к каждому проекту», — отметил генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Одним из крупнейших девелоперов, с которыми Сбер сотрудничает в Челябинской области, является «Флай Плэнинг». Банк уже предоставил финансирование для строительства нескольких ключевых объектов этой компании. О новых совместных проектах в сфере жилой недвижимости будет объявлено в июле на выставке «Иннопром».