Сбербанк совместно с ВЭБ.РФ профинансирует строительство завода челябинской компании «Сигма»

Производство откроется в Алтайском крае

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Сбербанк совместно с ВЭБ.РФ профинансирует строительство нового завода группы компаний «Сигма» для переработки масличных семян. Соглашение об участии в проекте в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» подписали вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и основатель ГК «Сигма» Александр Махров.

Новый маслоэкстракционный завод мощностью 1200 тонн масличных семян в сутки построят в Алтайском крае. На нем будут перерабатывать семена подсолнечника и рапса способом форпрессования и последующей экстракции — это дает возможность производить масло высокого качества. Планируется, что объем финансирования на строительство нового завода со стороны Сбербанка составит 11,15 млрд рублей.

Стороны также будут сотрудничать по направлению цифровизации. Сбер планирует создать «цифровой двойник» завода — виртуальную копию производства, которая моделирует внутренние процессы и помогает повысить эффективность бизнеса. Такая технология позволяет удаленно проводить мониторинг производственного цикла и контролировать выпуск продукции, более рационально распоряжаться ресурсами и точнее прогнозировать риски.



«Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста и благополучия людей, поэтому финансирование этих отраслей является одним из приоритетных направлений работы Сбера. Новый этап сотрудничества с холдингом „Сигма“, одним из ключевых агропромышленных предприятий Урала, позволит нашему партнеру уверенно расти и развиваться. Это будет способствовать росту всей отрасли, а для потребителей расширит доступ к качественной продукции», — прокомментировал вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Управляющий директор блока по работе с активами ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев пояснил, что проект строительства завода будет профинансирован через «Фабрику проектного финансирования». Инструмент предусматривает хеджирование роста процентной ставки на всем сроке кредитования.

«Механизм Фабрики дает нашим клиентам уверенность в стабильности условий для долгосрочных и масштабных проектов. На новом заводе будет создано до 400 рабочих мест. ВЭБ.РФ и Сбер предоставят синдицированный кредит в размере 14,9 млрд рублей», — пояснил он.

Группа компаний «Сигма» — крупнейший в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан агропромышленный комплекс. Основным видом деятельности холдинга является производство и продажа растительных масел и продуктов переработки на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.



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