Сбербанк снизил ставки по ипотеке на ИЖС

Построить или купить дом стало еще выгоднее

С 30 мая 2022 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) как по базовой программе (теперь от 10,9%), так и по льготным программам. Ипотека на ИЖС в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставкам 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» — по 1,5% годовых.

Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали лучше — кредит можно оформить по ставке от 10,9% годовых.

Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ, и теперь он составляет от 15% стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС, а срок кредитования — до 30 лет.

По данным аналитиков Домклик, всего с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд рублей.

«Банк России снизил ключевую ставку до 11%, это позволило нам сделать более привлекательными процентные ставки по ипотечным кредитам для граждан. Сбербанк помогает реализовать мечту о собственном жилье, поэтому мы оперативно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры и стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия», — отмечает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

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