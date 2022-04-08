Сбербанк рассказал, как за пару дней зарегистрировать права на квартиру

Для этого необходимо воспользоваться электронной регистрацией

В Сбербанке рассказали, как быстро и безопасно зарегистрировать право собственности при покупке квартиры. Для этого клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией. Сервис будет полезен не только ипотечным заемщикам, но и тем, кто приобретает недвижимость за наличные деньги.

«Мы подсчитали, что в среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять дней и 16 часов. При проведении сделок с недвижимостью люди хотят максимально обезопасить процесс и поэтому все чаще пользуются услугами Сбера. По статистике, за первый квартал 2022 года интерес к сервису увеличился на четверть», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Электронная регистрация проводится дистанционно, поэтому покупателю не придется идти в МФЦ. Специалист Сбербанка сам отправит документы в Росреестр в электронном виде и проконтролирует процесс регистрации. После завершения процедуры договор купли-продажи и выписка из ЕГРН придет на электронную почту покупателя. Весь процесс в среднем занимает два дня.

«Чтобы провести безопасную сделку при покупке квартиры, нужно разбираться в тонкостях законодательства, знать, как правильно составить договор и где искать информацию об объекте. У многих покупателей нет на это ресурса и времени — проще и надежнее передать задачу по проверке и подготовке сделки экспертам Сбера. Покупка квартиры перестает быть головной болью: процесс проходит просто, быстро и безопасно», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Для клиентов, желающих получить комплексную услугу, Сбер готов провести сделку «под ключ». Эксперты проверят собственника и историю приобретаемой недвижимости, подготовят договор для быстрой регистрации сделки, помогут оформить жилье в собственность и обеспечат безопасный расчет после перехода права собственности.