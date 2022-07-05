Сбербанк профинансирует новые проекты ГК «Трест Магнитострой» в Челябинской области

Соглашение о сотрудничестве подписали на «Иннопроме»

ГК «Трест Магнитострой» при участии Сбера продолжит застраивать поселок Молодежный в Магнитогорске и микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске. Соглашение о партнерстве подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и исполнительный директор ГК «Трест Магнитострой» Андрей Шишкин в ходе выставки «Иннопром-2022».



В поселке «Молодежный» в Магнитогорске на площади более 23 га появится 200 домов разного типа и класса. Сбер уже участвует в реализации проекта с февраля 2021 года. За это время профинансировано строительство пяти многоквартирных жилых домов на общую сумму свыше 500 млн руб. Новое соглашение предусматривает предоставление кредитных средств объемом более 250 млн рублей на строительство еще двух домов.

Также Сбербанк профинансирует новое строительство в крупном жилом районе Челябинска «Академ Riverside». Ранее с участием Сбера ГК «Магнитострой» построила здесь два дома, а в рамках соглашения будет возведен ещё один многоквартирный дом. Для этого Сбер предоставит кредит на сумму более 1 млрд рублей.

«Мы готовы сотрудничать не только по направлению финансирования и других банковских сервисов, но и в области цифровой трансформации бизнеса. Например, при содействии Сбера ГК „Магнитострой“ планирует внедрить систему 1С, адаптированную под нужды крупного строительного холдинга», — отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

«ГК „Магнитострой“ входит в список крупнейших застройщиков региона — компания строит социальные объекты и качественное, комфортное жилье в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Нижнем Тагиле. С банком мы уже реализовали ряд проектов и намерены продолжить сотрудничество по ряду новых направлений», — прокомментировал исполнительный директор ГК «Трест Магнитострой» Андрей Шишкин.